РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В Подольске на улице Ленина горит завод по переработке пластика, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».
Пожару присвоили повышенный ранг сложности.
В промзону прибывают все новые и новые пожарные машины. Ожидают вертолет МЧС для тушения возгорания.
Информации о пострадавших нет.
Из-за пожара на улице Школьной образовалась пробка. Также крупные заторы отмечаются на улицах Ленина, Победы и Ихтиманская. Движение вручную регулируют сотрудники ГИБДД.
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