РИАМО - 3 июн. В столице в 2021 году планируется завершить строительство и открыть для пассажиров десять станций метрополитена, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

«Мы планируем в этом году завершить строительство и подготовить к пуску с пассажирами десять станций (метрополитена – ред.). Сейчас ведутся работы по интенсивному строительству этих станций», — сказал Бочкарев.

Заммэра добавил, что в 2022 году планируется завершить строительные работы на Большой кольцевой линии.

Он добавил, что это задача сложная, но прошлые годы доказали, что «градостроительный комплекс столицы умеет выполнять сложнейшие задачи».

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