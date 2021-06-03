В промзоне на улице Ленина в микрорайоне Климовск Подольска произошел пожар, детали происшествия уточняются.
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В промзоне на улице Ленина в микрорайоне Климовск Подольска произошел пожар, детали происшествия уточняются.
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