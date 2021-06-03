РИАМО - 3 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис подписали соглашение о создании в Подмосковье испытательного центра беспилотных транспортных средств, передает корреспондент РИАМО.

Испытательный центр может появиться на территории городского округа Истра.

«Сбер – наш давний и надежный партнер, с которым регион связывает ряд перспективных проектов. Сегодня мы подписали еще одно соглашение. Его значение выходит далеко за пределы региона или компании. Испытательный центр – это проект будущего, который создаст условия для прорыва в сфере беспилотного транспорта», — сказал Воробьев.

По его словам, автомобильная тема Подмосковью очень близка: в области работают мировые автопроизводители, формируется автомобильный кластер и строятся современные трассы.

Губернатор выразил надежду, что инфраструктура, а также научный и инновационный потенциал Подмосковья поспособствуют успешной реализации данного проекта.

«Наша дочерняя компания SberAutoTech уже представила прототип высокотехнологичного платформенного решения — автономный электромобиль ФЛИП. Мы убеждены, что и эта платформа, и другие разработки компании SberAutoTech имеют хорошие шансы стать высоковостребованными и коммерчески успешными технологическими продуктами как на российском рынке, так и за рубежом», — сказал Хасис.

Он отметил, что Сбербанк намерен инвестировать не только в создание пассажирских и грузовых беспилотных транспортных средств, но и инфраструктуры для их эффективного тестирования.

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