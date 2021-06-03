Открытие театрального фестиваля, созданного по инициативе художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова, состоялось 2 июня. «Фабрика Станиславского» проходит уже в третий раз при поддержке Министерства культуры Московской области. В этот раз в фестивале участвуют театры из семи регионов России — от Москвы до Новосибирска и Петрозаводска. В конкурсной программе рядом со знакомыми всем произведениями — «Чайкой» Чехова, «Фаустом» Гете, «Грозой» Островского — спектакли по менее известным пьесам: «Русскому роману» Ивашкявичюса, «В сапоге у бабушки играл фокстрот» Пелтола. Корреспонденты РИАМО побывали на открытии фестиваля и узнали, как уживаются традиции русского психологического театра и тяга к экспериментам в современных постановках.

Площадка для звезд

Известный подмосковный наукоград и «космическую столицу» России — город Королев — для открытия фестиваля выбрали неслучайно. Тема космоса, звезд и бесконечности стала лейтмотивом вечера в Центральном дворце культуры имени Калинина. И здешний масштаб соразмерен большому открытию.

Торжественная атмосфера чувствуется еще до входа в зал: звуки музыки встречают зрителей на огромной площади перед ЦДК. Губернаторский оркестр Московской области под руководством Сергея Пащенко создает праздничное настроение, но никто из гостей фестиваля еще не знает, что оркестр станет полноценным персонажем главного события сегодняшнего вечера. Московский Губернский театр готовит премьеру спектакля «Безымянная звезда», и сегодня зрители увидят эскиз новой постановки.

«Для меня эскиз — это как трейлер у фильма», — объясняет исполнитель главной роли Никита Пресняков.

Открывать фестиваль эскизом стало уже традицией, отмечает художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков.

«Два года назад мы открывали фестиваль «Капитанской дочкой», и я не оставлю свою идею все-таки поставить этот спектакль. Надеюсь, что на следующей «Фабрике» уже будет эскиз с моим участием, мы будем ставить «Маскарад», где я буду в роли Арбенина», — рассказывает он.

То, что сцена Дворца культуры подходит и фестивалю, и спектаклю, отмечает и режиссер «Безымянной звезды» Александр Созонов.

«Я чувствую — намоленное место, чувствую, что не просто так когда-то придумали союз физиков и лириков. Мне кажется, то, что мы открываем фестиваль и презентуем эскиз именно в Королеве, классно рифмуется и с названием, и с жанром спектакля», — говорит он.

Показать эскиз — это отличная возможность потренироваться перед премьерой для актеров.

«Мы готовим премьеру, и я думаю, что это отличное решение — дать нам шанс показать эскиз, потому что, помимо драматической части, еще есть и усиленная хореография, и вокал. Поэтому прогнать кусочек спектакля перед премьерой для нас — это большая помощь», — делится исполнительница главной роли Анна Снаткина.

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Новый жанр — электродрама

В основе спектакля «Безымянная звезда» — одноименная пьеса румынского писателя Михаила Себастьяна. Многие зрители хорошо помнят популярный фильм конца семидесятых, который снял Михаил Козаков. Главные роли в картине исполняли Анастасия Вертинская и Игорь Костолевский.

Создатели спектакля знали, что новую постановку зрители обязательно захотят сравнить со знакомой киноисторией. Поэтому они переработали пьесу и изменили финал. Если в фильме Козакова главной была мысль о том, что ни одна звезда не отклоняется от своего пути, то «Безымянная звезда» по версии Губернского театра — история о том, что главное в жизни — найти свою внутреннюю путеводную звезду.

«Мы пригласили Сергея Попова, это популяризатор науки, астрофизик, который сказал, что, если две звезды соединяются, то они могут изменить траекторию движения и даже образовать одну общую звезду. Поэтому наш слоган: «Для того, чтобы открыть одну звезду, другая должна быть рядом», — рассказывает Александр Созонов.

В случае с «Безымянной звездой» получился не только новый спектакль, но и новый театральный жанр. По словам режиссера, сейчас в театре не осталось чистых жанров, и часто современный театр — это совмещение несовместимого.

«Когда Сергей Витальевич (Безруков — прим. ред.) предложил мне это название, я подумал, так нам нужно сделать что-то новое. И вспомнил, что есть Губернаторский оркестр, и актуальную электронную музыку мы решили соединить с симфоническим оркестром. С одной стороны, это драма, с другой — драмеди. Так и получился новый жанр — электродрама. Но главное, это классная история про людей, которым нужны новые смыслы», — отмечает Созонов.

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Необычный кастинг

Новый спектакль открывает фестиваль имени Станиславского, и несмотря на то, что современный театр требует хорошей формы, здесь важно, по мнению режиссера, и глубокое актерское содержание, глубокие смыслы, которые есть в этой пьесе.

«Артисты Губернского театра — одна из самых сильных трупп в Москве. Сергей Безруков — это артист с хорошим вкусом на актерскую игру и на актерскую подлинность», — говорит режиссер.

Основная причина пригласить зрителя на фестиваль, по мнению самого художественного руководителя фестиваля, — это актерские работы.

«Все участники фестиваля — это замечательные постановки, где есть хорошая форма, но самое главное — присутствует содержание. Я не устану говорить, что, помимо экстравагантной формы, зрителю всегда будет интересно содержание, которое несет артист. Выражение мысли, идеи автора и идеи режиссера — этому способствует актерская игра», — считает Безруков.

Состав в «Безымянной звезде» действительно впечатляет, и в первую очередь поражает главная роль Марина Мирою — учителя астрономии. Ее исполняет Никита Пресняков, который стал настоящим сюрпризом этого спектакля.

По словам режиссера, еще на этапе обсуждения проекта худрук предложил, чтобы главную роль исполнял приглашенный артист, причем не драматический актер, а вокалист — поп-звезда, ведь внутри самой пьесы заложена инаковость этого персонажа.

«Мы перебирали человек 40–50. И когда зазвучала фамилия Преснякова, то мы подумали: «О! Здорово». Были пробы, он их прошел блистательно. Но это приключения и для труппы, и для Никиты, и для материала», — говорит режиссер.

«Мне очень понравился концепт, и я очень обрадовался, потому что давно не было движухи. Мюзикл — это когда ты отказываешься от всех других проектов. Мы репетируем нон-стоп уже два месяца», — рассказывает Пресняков.

Самым сложным моментом в репетиционном процессе для Преснякова стали танцы, потому что до этого он не танцевал ничего, кроме нижнего брейка. Но к своему герою музыкант относится с большой симпатией и находит у себя в характере общие с ним черты.

«Главный герой — он сдержанный, никогда не хочет никого обидеть, он хочет показать людям, как можно жить иначе. Его главная задача — вдохновить», — рассуждает Пресняков.

Анна Снаткина, исполняющая роль Моны, рассказывает, что еще полтора года назад не умела петь.

«Я готовилась к выпуску спектакля полтора года. Меня готовил потрясающий педагог по вокалу. Я думала, чтобы мне запеть — лет 10 нужно. Помню, как полтора года назад я стою на вокзале с ребенком, уезжаю в деревню. Мне звонит Сергей Витальевич и говорит: «Мы будем запускать «Безымянную звезду», но тебе надо петь». Я говорю: «Как это, петь? Я не умею». Он мне: «Придется научиться», — рассказывает актриса.

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И драма, и вокал, и танец, и музыка

Эскиз будущего спектакля длился час, и за это время актерам удалось убедить зрителей, что стоит идти на премьеру в сентябре. Новый жанр, электродрама, показывает, как в одном спектакле можно удачно совместить и уникальный музыкальный материал — синтез электронной и симфонической музыки, и драму, и пластику, и вокал, и акробатику, и поэзию.

Танцевально-музыкальные сцены поражают масштабом и яркостью, а оркестр становится полноценным участником спектакля даже несмотря на то, что расположен в глубине сцены. Вокальные номера доведены до блеска, и порой забываешь, что на сцене — актеры драматического театра, а не театра музыкального. С таким музыкально-танцевальным наполнением даже кажутся необязательными декорации. Но и они впечатляют, как и продуманная работа художника по свету.

Яркая форма становится красивым обрамлением глубокого содержания. Тема устроенной жизни, подчинения правилам противопоставлена теме свободы, вдохновения и поиска себя; тема любви стабильной и сытой, «по расчету» спорит с любовью внезапной, которая, возможно, будет мимолетной, но оставит след на всю жизнь.

Спектакль заставит каждого человека задуматься о своей уникальности и пути к собственному свету. Ведь каждый человек таит в себе талант, но мы редко знаем, какая она — наша путеводная звезда.

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«Нам интересны региональные театры»

Уникальность фестиваля состоит в интересе к региональным театрам, в чьих постановках живы традиции русского психологического театра. Возможно, их обошли знаменитые премии, но в них еще живо классическое актерское искусство, которое по-прежнему нужно и важно зрителю.

«Зритель хочет смотреть классические постановки, где не нужно будет ломать голову, что же имел в виду режиссер, и потом, схватившись за голову, думать: «Да, это эпатажно, это такой европейский театр, но можно мы пойдем?» У нас такого не будет. Я хочу, чтобы наш фестиваль давал возможность региональным театрам понять, что они нам интересны. И даже если их обошли театральные премии, это не значит, что можно закончить исследования человеческой души и нужно начинать что-то экспериментальное. Зритель хочет классического спектакля в жанре русского психологического театра», — объясняет Сергей Безруков.

Фестиваль продлится до 10 июня и завершится на сцене Московского Губернского театра. По итогам программы будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, а также за лучший актерский ансамбль. Победители получат статуэтку «Верю!» — миниатюрную скульптуру Станиславского из фарфора.

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