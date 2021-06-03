РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В промзоне на улице Ленина в микрорайоне Климовск Подольска произошел пожар, детали происшествия уточняются, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

На месте работают сотрудники пожарной охраны. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Над промышленной территорией на Ленина, 1 стоит черный столб дыма, его видно за несколько километров. Рядом находится пожарная часть. Очень много очевидцев происшествия, среди них дети и подростки, все снимают пожар на телефоны.

Информации о пострадавших нет.

Видео пожара на промзоне в Подольске>>