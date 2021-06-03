«Две новые линии (метрополитена – ред.) мы планируем к проектированию и строительству в ближайшие три-четыре года – Рублево-Архангельская и Бирюлевская. На каждой из них планируем по одной станции взять для проведения архитектурного конкурса, чтобы сделать что-то выдающееся», — сказал Бочкарев.