РИАМО - 3 июн. В Москве планируют провести конкурс на оформление новых станций метрополитена, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.
Он добавил, что при проектировании станций учитывается мнение жителей столицы.
Общая длина Рублево-Архангельской ветки метро составит 20 км. На ней построят станции: «Пресня», «Улица Народного Ополчения», «Бульвар Генерала Карбышева», «Живописная», «Строгино», «Троице-Лыково», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская».
Работы по проектированию Бирюлевской линии Московского метрополитена в настоящий момент уже завершены.
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