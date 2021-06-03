РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Для подготовки жилищного фонда Подольска к зиме запланированы работы на общую сумму 207,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Это ремонт кровель и восстановление целостности в водосточной системе – 14,8 млн руб., ремонт фасадов, межпанельных швов, отмостки, цоколей – 21,2 млн руб., мест общего пользования подъездов, в том числе замена окон и дверей – 92,6 млн руб., центрального отопления – 41,2 млн руб., горячего водоснабжения – 12,9 млн руб., холодного водоснабжения и канализации – 12,1 млн руб., электроснабжения – 12,4 млн руб.

Планы подготовки предприятий жилищно-коммунального комплекса к зимнему периоду утверждены, запланировано работ на общую сумму 178,2 млн рублей. Большая часть средств – 150,2 млн рублей – направлена на подготовку объектов и систем теплоснабжения, на водоснабжение и водоотведение направлено более 28 млн рублей.

Комиссией по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на ежедневной основе осуществляется контроль выполнения плановых заданий по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду жилищного фонда, котельных, тепловых пунктов, водозаборных узлов, сетей, а также созданию нормативных запасов топлива на котельных.

К 1 июня должно быть подготовлено 20% жилого фонда и объектов коммунального хозяйства, к 1 июля – 40%, к 1 августа – 60%, к 1 сентября – 90% объектов коммунального хозяйства и 100% объектов жилищного фонда, полностью завершить все работы планируется к 15 сентября.