РИАМО - 3 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления АО «РЖД» Олег Белозеров в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение о сотрудничестве по ремонту подходов к ж/д станциям на территории Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

Документ намечает основные направления сотрудничества по улучшению качества транспортного обслуживания жителей Подмосковья, уточнили в пресс-службе компании.

В ближайшие годы в Подмосковье будут запущены МЦД-3 (Зеленоград – Раменское) и МЦД-4 (Апрелевка – Железнодорожный), созданы новые маршруты пригородных пассажирских перевозок, организован легкорельсовый ж/д транспорт.

За 2019-2020 годы были запущены первые две линии Московских центральных диаметров, соединяющих область со столицей, а также реконструировано 28 пешеходных переходов через пути и построено 8 станций.

Сотрудничество сторон направлено на развитие инфраструктуры ж/д транспорта на территории Московской области, улучшение и обеспечение качества транспортного обслуживания населения ж/д транспортом и содержание в надлежащем состоянии объектов соответствующей инфраструктуры.

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