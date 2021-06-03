РИАМО - 3 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с главами других регионов Центрального федерального округа и руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение о развитии межрегионального проекта «Большое Золотое кольцо», передает корреспондент РИАМО.

Проект создается для развития внутреннего и въездного туризма на территориях Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

В маршрут «Большое Золотое кольцо» планируют войти такие подмосковные города, как Коломна, Зарайск, Егорьевск, Воскресенск, Руза, Волоколамск, Подольск, Кашира и Сергиев Посад.

Церемония подписания соглашения проходила в присутствии полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева.

«Хочу поздравить с заключением этого соглашения. Хотел бы сказать, что ЦФО действует очень оперативно. Только президент сказал в своем послании (к Федеральному собранию - ред.), что нужно развивать «Большое Золотое кольцо», и Ростуризм подготовил документ совместно с нашими областями», — сказал Щеголев.

По словам Догузовой, сегодняшнее соглашение — это рождение нового маршрута, который создается вокруг Москвы. Основная задача — подчеркнуть индивидуальность каждого региона.

«Мы изучили общественное мнение. На первом месте, конечно, пляжный отдых, но на втором месте — культурно-познавательные, атмосферные поездки, когда люди знакомятся с историей и культурой. Развитие маршрутной сети, создание заточенных под туристов маршрутов — один из наших фокусов», — подчеркнула Догузова.

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