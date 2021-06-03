РИАМО - 3 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с главами других регионов Центрального федерального округа и руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение о развитии межрегионального проекта «Большое Золотое кольцо», передает корреспондент РИАМО.
Проект создается для развития внутреннего и въездного туризма на территориях Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.
В маршрут «Большое Золотое кольцо» планируют войти такие подмосковные города, как Коломна, Зарайск, Егорьевск, Воскресенск, Руза, Волоколамск, Подольск, Кашира и Сергиев Посад.
Церемония подписания соглашения проходила в присутствии полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева.
По словам Догузовой, сегодняшнее соглашение — это рождение нового маршрута, который создается вокруг Москвы. Основная задача — подчеркнуть индивидуальность каждого региона.
«Мы изучили общественное мнение. На первом месте, конечно, пляжный отдых, но на втором месте — культурно-познавательные, атмосферные поездки, когда люди знакомятся с историей и культурой. Развитие маршрутной сети, создание заточенных под туристов маршрутов — один из наших фокусов», — подчеркнула Догузова.
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