РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 июн. В квартире погорельцев в микрорайоне Ковровый Котельников установят прибор для устранения запахов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава Котельников Сергей Жигалкин посетил квартиру жителей дома №30 в микрорайоне Ковровый, у которых сейчас идет ремонт после пожара. В середине апреля здесь произошло возгорание из-за скачка высокого напряжения на ЛЭП. В результате повреждения подводки к газовому оборудованию при пожаре пострадало три квартиры, из них в двух было локальное повреждение. Его жильцы, находившиеся дома, смогли ликвидировать своими силами.

Жигалкин посетил ту квартиру, которая пострадала больше всего. Администрация после несчастного случая обещала помогать и быть рядом с пострадавшими. Был составлен акт с описью испорченного имущества, а семье город предоставил временное жилье.

Сейчас ремонт уже завершается. По плану уже в эти выходные собственники должны были вернуться в свою квартиру, но еще рано, поскольку запах гари остается. Жигалкин поручил поставить в квартиру специальный прибор «Азонат», который впитывает неприятные запахи и вырабатывает кислород. Сам ремонт практически завершен: проведена побелка потолков, поклеены обои, закуплена бытовая техника, а хозяева выбирают кухонный гарнитур.

Также Жигалкин дал поручение компании, которая осуществляет ремонт, ускорить работу и сдать квартиру уже на следующей неделе.