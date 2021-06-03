РИАМО - 3 июн. На Большой кольцевой линии метро в текущем году введут в эксплуатацию станцию «Каховская», станцию планируется открыть вместе с другими станциями южного участка БКЛ, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Каховская линия является первой линией московского метрополитена, реконструируемой в таком объеме. На данный момент готовность станции «Каховская» составляет 70%», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в настоящее время на станции близится к завершению монтаж основных конструкций вестибюля и пересадки, в высокой степени готовности находятся архитектурно-отделочные работы платформы и помещений станции. Почти на 50% выполнено устройство верхнего строения пути.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, помимо «Каховской», ведется активная реконструкция станций «Варшавская» и «Каширская». Так, на «Варшавской» облицовывают платформу станции, а также устраивают и отделывают технические помещения.

Кравцов добавил, что в настоящее время на станции в полном объеме устроены основные конструкций платформенного участка, а демонтированы имеющиеся инженерные системы.

По словам гендиректора инжинирингового холдинга, который выступает генпроектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций столичного метро кросс-платформенную «Каширскую» задействуют для будущей БКЛ и для Замоскворецкой ветки. На текущий момент здесь облицовывают южную платформу, а устройство технических помещений западного вестибюля готово на 70%. «Варшавская» и «Каширская» готовы на 30% и 40% соответственно, их реконструкция завершится в 2022 году.

Проект строительства БКЛ – флагманский и наиболее масштабный для московского метростроения. На линии протяженностью 70 км появится 31 станция, 12 из которых уже открыты для пассажиров.

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