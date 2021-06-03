РИАМО - 3 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и управляющий директор AVK Holding A/S Мортен Сэдеруп Нильсон подписали соглашение о строительстве завода по производству запорной арматуры на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске, передает корреспондент РИАМО.

ООО «АВК Холдинг» станет первым заводом компании в России. Общая площадь производства составит не менее 15 тыс. кв. метров.

Реализация проекта планируется в два этапа: первые 9 тыс. «квадратов» планируют запустить не позднее третьего квартала 2023 года. На предприятии будут производить запорную арматуру для систем водоснабжения и водоотведения.

Второй этап – еще 6 тыс. кв. метров – планируется к запуску в течение 6 лет после завершения первого этапа строительства.

Всего на объекте планируется создать не менее 80 рабочих мест для местных жителей.