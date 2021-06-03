РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Жители городского округа Люберцы могут подать заявки на включение в программу, которая позволяет бесплатно доводить газ до границ земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

1 июня Госдума приняла закон о бесплатной газификации. Его действие распространяется на населенные пункты, в которых уже проведены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети. Потребитель будет оплачивать лишь прокладку газовой трубы от границ своего участка к дому и газовое оборудование.

Заявки на включение в программу бесплатной газификации можно подать в управлении ЖКХ администрации Люберец в кабинете 221. Далее они будут переданы в министерство энергетики Московской области и рассмотрены на предмет соответствия критериям «дорожной карты». О принятых решениях министерство совместно с АО «Мособлгаз» проинформирует жителей по контактным данным, указанным в заявках.

При принятии положительного решения по заявке конкретный адрес будет включен в график догазификации населенных пунктов Московской области на 2021-2022 годы.

Жители городского округа могут подать заявки в любом клиентском офисе АО «Мособлгаз», а также в электронном виде на почту: Sg@mosoblgaz.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефону горячей линии АО «Мособлгаз»: 8(800)200-24-09.