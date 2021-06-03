РИАМО - 3 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и собственник компании Lasselsberger GMbH Йозеф Ласселсбергер подписали соглашение о создании в подмосковных Луховицах производства цемента, строительных смесей и керамических изделий, передает корреспондент РИАМО.

Завод планируют начать строить в конце 2021 года. Предполагаемый объем инвестиций составит 6,3 млрд рублей.

Всего на предприятии планируют создать около 270 рабочих мест.

Подмосковье намерено предоставить налоговые льготы компании, а также возместить часть прямых понесенных затрат.