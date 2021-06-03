РИАМО - 3 июн. Участковый терапевт детской поликлиники №1 подмосковного Реутова Гульназ Зиннатуллина получила свидетельство о праве на социальную ипотеку из рук заместителя министра здравоохранения Московской области Нины Свешниковой, сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

Всего сертификаты были вручены 60 работникам здравоохранения Подмосковья.

Каторов напомнил, что вопросы привлечения в город лучших специалистов в сфере образования и здравоохранения не перестают оставаться главным приоритетом администрации муниципалитета.

«Совместно с правительством Московской области мы реализуем программу социальной ипотеки для хорошо зарекомендовавших себя работников. Вчера сертификат на приобретение собственной квартиры в Реутове получила участковый терапевт детской поликлиники Гульназ Зиннатуллина. От души поздравляю ее с этим событием и желаю еще более плодотворной работы на благо юных пациентов нашего города», - написал глава Реутова в своем Instagram-аккаунте.

Программа «Социальная ипотека» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2016 года. Принять участие в ней могут учителя, врачи, тренеры, молодые ученые и уникальные специалисты. Основные требования к участникам: российское гражданство, наличие трудового договора в Московской области на срок не менее 10 лет, отсутствие жилья в собственности на территории Подмосковья.