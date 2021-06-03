РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. АО «Мособлгаз» создало электронную почту и выделенную горячую линию по вопросам социальной газификации, жители городского округа Люберцы могут отправить свои обращения на данную тему. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

При возникновении вопросов по программе социальной газификации жители могут отправить обращения на электронную почту: sg@mosoblgaz.ru или позвонить на выделенную горячую линию «Мособлгаза»: 8(800)100-75-75.

1 июня Госдума РФ приняла в третьем чтении изменения в закон о газоснабжении в стране. В соответствии с поправками газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан.