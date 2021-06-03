РИАМО - 3 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «ФК Гранд Капитал» Денис Ременяко подписали соглашение о создании лекарственного кластера в Солнечногорске, передает корреспондент РИАМО.

Фармацевтический производственно-логистический кластер планируют создать в индустриальном парке «Есипово» на территории более 25 га.

В кластере будет реализован весь цикл — от разработки и производств препаратов для лечения сахарного диабета, ВИЧ, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, неврологических проблем — до их оперативной доставки в медицинские учреждения и аптеки страны.

Предполагаемый объем инвестиций составляет 6,5 млрд рублей. Всего планируется создать около 1,4 тыс. рабочих мест.

Сроки реализации первой очереди — конец 2023 года. Вторую очередь планируют завершить во втором квартале 2031 г. Тогда будут запущены пять участков производства препаратов по терапевтическому направлению.

Общий планируемый объем производства составит 400 млн упаковок лекарственных препаратов в год.