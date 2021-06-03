РИАМО - 3 июн. В четверг в Москву из Испании экстрадировали Дмитрия Щербакова по побвинению в хранении и сбыте наркотических средств в значительном размере, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Следствием установлено, что с октября по ноябрь 2018 года Щербаков распространял наркотики бесконтактным способом. После того, как деньги поступали на его электронный кошелек, он скидывал покупателям координаты и фотографии тайников с нелегальным товаром.

Злоумышленника удалось задержать при попытке продажи очередной партии гашиша. Было возбуждено уголовное дело, а Щербаков отправлен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

«Скрываясь от правосудия, обвиняемый покинул пределы России. В 2019 году он был заочно арестован, а в июне 2020 года объявлен в международный розыск», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Спустя 4 месяца в результате оперативно-разыскных мероприятий фигурант был задержан в Барселоне.