РИАМО - 3 июн. Еще две встречи представителей государственных структур с председателями садоводческих товариществ Подмосковья состоятся на первой неделе июня, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Садоводы и дачники городских округов Пушкинский и Дмитровский встретятся с представителями органов власти, чтобы обсудить имущественные темы.

«В городских округах Пушкинский и Дмитровский порядка 950 садоводческих и дачных товариществ, на территории которых находятся более 7 тыс. земельных участков с потенциально незарегистрированными объектами. Пока существует возможность простого способа регистрации недвижимости в рамках «дачной амнистии», необходимо донести до собственников информацию о нем», - отметил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, в этих городских округах насчитывается более 80 тыс. членов товарищества.

«И важно, чтобы каждый из них узнал о возможностях «дачной амнистии» и выгодах зарегистрированной недвижимости. Даже если у людей все имущество легализовано, они могут рассказать тем, кто об этом не знает – сработает «сарафанное радио» и принесет пользу людям», - отметила Адигамова.

На этой неделе встречи пройдут: 4 июня в 11:00 - в городском округе Пушкинский по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5. А 4 июня в 15:00 - в городском округе Дмитровский по адресу: ул. Большевитская, д. 16, Дворец культуры «Созвездие».

Получить бесплатную консультацию по оформлению имущества можно на горячей линии: +7 (498) 568-99-95, а также в офисах и консультационных центрах Московского областного БТИ.