РИАМО - 3 июн. Порядка 70% составляет строительная готовность 10 пусковых станций Большой кольцевой линии столичного метро, работы на них должны закончиться в текущем году, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Во втором полугодии 2021 года запланирован ввод 9 новых станций на Большом кольце метро и реконструируемой станции «Каховская». На каждом объекте ведется активное строительство, чтобы как можно скорее открыть их для пассажиров. Основные монолитные конструкции всех станций готовы, продолжаются архитектурно-отделочные работы. БКЛ заработает на участке от «Мневников» до «Каховской», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что это позволит ввести в эксплуатацию 22 станции новой кольцевой из 31.

Бочкарев отметил, что к новым станциям, которые возводятся, относятся «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Аминьевская», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино».

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, на станциях западного участка «Кунцевская» и «Терехово» ведутся работы по устройству пересадки и пешеходных переходов, а также монтаж инженерных систем, а «Давыдково» и «Аминьевская» – архитектурной отделке вестибюлей, служебных помещений и платформенных участков станционных комплексов.

Кравцов отметил, что на «Проспекте Вернадского» проходит сооружение наружных вентиляционных веток, а также пешеходных выходов. Работы на «Мичуринском проспекте» включают в себя отделку служебных помещений, монтаж инженерных систем и подготовительные работы для монтажа эскалаторов. Силовое оборудование монтируется на тягово-понизительной подстанции.

Кроме того, работы ведутся на станциях «Зюзино», «Воронцовская» и «Новаторская». Здесь монтируют оборудование и инженерные системы. На «Каховской» ведется монтаж основных конструкций вестибюля и пересадки.

На Большой кольцевой линии длиной 70 км появится 31 станция, 12 из них уже открыты для пассажиров. БКЛ станет самой длиной подземной кольцевой линией в мире.

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