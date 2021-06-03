РИАМО - 3 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «Ягодная Поляна» Сергей Ястреб подписали соглашение о взаимодействии при создании тепличного комплекса по выращиванию садовой земляники в подмосковном Воскресенске, передает корреспондент РИАМО.

Проект включает в себя строительство тепличного комплекса пленочного типа, оснащенного системами отопления, ирригации и климат-контроля общей площадью 18 га.

На объекте планируется создать 87 рабочих мест со средней заработной платой в размере 32 тыс. рублей.

«К строительству планируется приступить в третьем-четвертом квартале 2021 года и завершить в 2022-м. Планируем выращивать 1045 т ягод в год», — сказал Ястреб.

Он отметил, что Подмосковье в качестве территории локализации выбрано в связи с тем, что именно здесь расположены основные заказчики и потребители продукции.

Предполагаемый объем инвестиций составляет 1,2 млрд рублей. Проект предполагают реализовывать поэтапно — будет вводиться по 6 га в год. Уже ведутся проектировочные работы, уточнили в пресс-службе предприятия.