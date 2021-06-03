РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий предложил привлекать высшие учебные заведения округа к созданию стартапов и их привлечению в муниципалитет, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в здании администрации прошло первое совещание по вопросам развития стартапов.

«Мы впервые проводим мероприятие такого формата. И сейчас нужно принять некие идеи, разработать потом регламент работы. Я думаю, нужно привлекать вузы для развития стартапов в Люберцах, а также привлекать стартаперов из других округов и даже регионов», - сказал Ружицкий.

Начальник управления науки и инноваций министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Александра Антонова отметила, что стартапы уже давно активно привлекают в регион. Правительство области поддерживает их. У министерства есть возможность проходить все этапы подачи заявки совместно с предпринимателями.

Она добавила, что помимо всех нацпроектов есть региональные меры поддержки, но на них в Люберцах в основном идут только предприятия, остальные - неохотно. Также она упомянула гранты, но, по словам Антоновой, люберецкие компании практически не подают заявки на конкурсы.

Она также рассказала о деятельности ЦМИТов. Там все желающие могут создавать свои проекты, используя инновационное оборудование.