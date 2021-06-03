РИАМО - 3 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «Макдональдс» Марк Карена подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе в течение 5 лет планируют создать около 6 тыс. рабочих мест, передает корреспондент РИАМО.

В настоящее время в Московской области создано 133 предприятия быстрого обслуживания McDonalds, ежедневно они принимают около 300 тыс. посетителей. На территории региона уже создано более 10 тыс. рабочих мест.

В планах компании в течение 5 лет открыть в Московской области еще 75 новых предприятий, где будет создано порядка 6 тыс. рабочих мест.

Кроме того, Московская область является крупнейшим источником продукции и упаковки для предприятий McDonalds в России.