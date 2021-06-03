РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Музей-усадьба «Остафьево» − «Русский Парнас» в новой Москве 6 июня отпразднует юбилейный 40-й Пушкинский праздник поэзии, во время которого будет работать литературная гостиная, покажут театральные зарисовки и постановку пушкинского бала, сообщает пресс-служба музея-усадьбы.

С торжественного открытия в 12:00 и до 18:00 гостей усадьбы ждут различные мероприятия. На открытых концертных площадках в усадебном парке будет исполняться классическая и народная музыка.

«В этот день усадьбу посещают тысячи гостей. Праздник позволяет каждому из присутствующих окунуться в мир усадьбы и понять особое место Остафьева в истории русской культуры. Узнать легенды, связанные с Пушкиным в Остафьеве», ‒ сказал директор музея Юрий Евтюхин.

В литературном салоне «Я очарован стихами Пушкина...» примут участие студенты ГИТИС мастерской народного артиста России, профессора Валерия Гаркалина, победители и участники конкурса «Остафьевский родник», поэты творческих литературных объединений, будет работать «Свободный микрофон» для гостей праздника.

Традиционно в музее-усадьбе «Остафьево» будет работать ярмарка «Город мастеров», где гости праздника смогут приобрести сувениры на память, а также интересные издания по истории и литературе. Можно будет сфотографироваться с живыми статуями, дамами и кавалерами XIX века, посмотреть театрализованные зарисовки «Живые картины», литературно-музыкальную постановку «Пушкинский бал».

Проведут литературный мастер-класс «Классические рифмы», квиз «Пушкин ‒ наше все!», научат танцевать исторические танцы, писать пером, рисовать. Для самых маленьких посетителей проведут активные игры от Детского центра развития, а также различные мастер-классы. Будут работать аттракционы и прокат лодок на пруду.

В Пушкинский праздник поэзии гости получат уникальную возможность побывать с экскурсией в единственном в России кабинете медали и насладиться произведениями медальерного искусства.

Гостями усадьбы Остафьево были Василий Жуковский, Константин Батюшков, Денис Давыдов, Николай Гоголь. Здесь Николай Карамзин 12 лет писал «Историю Государства Российского». Александр Пушкин трижды бывал в Остафьеве. Именно поэт подарил музею название «Русский Парнас». И сегодня в музее чтят литературные и музыкальные традиции, заложенные владельцами Остафьева.

Пушкинский праздник поэзии – одно из важнейших литературно-исторических событий, визитная карточка пушкинских мероприятий на территории Москвы и Подмосковья.