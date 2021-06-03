РИАМО - 3 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что текущий уровень вакцинации в России позволит предотвратить новые ограничения по Covid-19.

«Мы все обладаем плюс-минус той же информацией (о прогнозируемой третьей волне пандемии - ред.). Я уверен, что уровень вакцинации не позволит нам вернуться в какую-то печальную историю ограничений, <…> потому что экономика всему голова», — сказал Воробьев в интервью радиостанции «Эхо Москвы» на ПМЭФ-2021.

По его словам, крайне важно, чтобы все предприятия вышли на мощность и давали необходимый результат, государству нужны рабочие места и налоги в бюджет.

«Все это сегодня важно для развития нашей страны», — подчеркнул губернатор.

Воробьев также отметил хорошую динамику экономического развития Подмосковья, несмотря на последствия пандемии коронавируса.

Всего в Подмосковье уже привились более 1,1 млн жителей.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>