РИАМО - 3 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что текущий уровень вакцинации в России позволит предотвратить новые ограничения по Covid-19.
«Мы все обладаем плюс-минус той же информацией (о прогнозируемой третьей волне пандемии - ред.). Я уверен, что уровень вакцинации не позволит нам вернуться в какую-то печальную историю ограничений, <…> потому что экономика всему голова», — сказал Воробьев в интервью радиостанции «Эхо Москвы» на ПМЭФ-2021.
По его словам, крайне важно, чтобы все предприятия вышли на мощность и давали необходимый результат, государству нужны рабочие места и налоги в бюджет.
Воробьев также отметил хорошую динамику экономического развития Подмосковья, несмотря на последствия пандемии коронавируса.
Всего в Подмосковье уже привились более 1,1 млн жителей.
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