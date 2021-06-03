РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Представители Люберецкой организации «Российский союз молодежи» провели уборку в помещении совета ветеранов на улице Куракинской, сообщает пресс-служба администрации округа.
Она подчеркнула, что команда организации всегда рада помочь жителям любимого городского округа.
«Более 10 лет назад именно Люберецкая районная (на то время) организация «Российский союз молодежи» была основателем акции «Свет в окне»! Сегодня наша команда продолжает соблюдать эту замечательную традицию», - добавила Тысячникова.
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