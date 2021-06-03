РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Представители Люберецкой организации «Российский союз молодежи» провели уборку в помещении совета ветеранов на улице Куракинской, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Наша команда на встрече с советом ветеранов Люберец выяснила, что старшему поколению нужна помощь в уборке помещения. Не стали откладывать в долгий ящик, на днях мы там вымыли окна, убрали пыль, навели порядок. Совет ветеранов совместно с клубом «Активное долголетие» выразил нам благодарность за проделанную работу», - сказала председатель организации Владислава Тысячникова.

Она подчеркнула, что команда организации всегда рада помочь жителям любимого городского округа.

«Более 10 лет назад именно Люберецкая районная (на то время) организация «Российский союз молодежи» была основателем акции «Свет в окне»! Сегодня наша команда продолжает соблюдать эту замечательную традицию», - добавила Тысячникова.