РИАМО - 3 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель совета директоров группы компаний «РОТА» Алла Налча подписали соглашение о сотрудничестве по строительству пищевого производственного комплекса в Ленинском городском округе. В полном объеме производство сыров, колбас, снэков и мороженого заработает в 2025 году, передает корреспондент РИАМО.

В рамках соглашения на действующей производственной площадке компании планируют построить комплекс зданий по производству сыров и молочных продуктов, мясных и колбасных изделий, кондитерской и снековой продукции. В планах также собственная линейка мороженого.

Предполагаемый объем инвестиций в проект — около 3 млрд рублей. Всего планируют создать 250 рабочих мест.

Среди предполагаемых мер поддержки от Московской области — возмещение части прямых понесенных затрат, возмещение затрат на создание инженерной инфраструктуры, налоговые льготы, а также возмещение затрат на приобретаемое оборудование.

Предприятие будет производить в сутки до 2 т полутвердых и твердых сыров, 3 т мягких сыров, более 15 т творога, йогурта, сливок и масла. Запланировано строительство овоще- и фруктохранилищ, цеха фасовки сыпучих продуктов, а также хлебопекарни.

Проектные работы начнутся уже в этом году, в полном объеме комплекс заработает уже в 2025 году.