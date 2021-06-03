РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июн. 804 выпускников школ подмосковного Красногорска сдают обязательный единый госэкзамен по русскому языку 3 и 4 июня, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

По данным Рособрнадзора, это самый массовый экзамен из всех, а его результаты необходимы для получения аттестата и поступления в вузы на любое направление.

Экзамен разделен на два дня из-за эпидемиологической обстановки, чтобы избежать массового скопления участников в экзаменационных пунктах.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля, на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано более 724 тыс. человек. В этом году ЕГЭ сдают только выпускники, планирующие поступать в вузы. Обязательным для всех является экзамен по русскому языку, остальные предметы одиннадцатиклассники сдают по выбору.

Следующий экзамен запланирован на 7 июня, в этот день выпускники будут сдавать математику.