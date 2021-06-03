РИАМО - 3 июн. Россия приняла решение о полном отказе от долларовых активов в структуре Фонда национального благосостояния. Еще недавно доля американской валюты составляла почти 50%, сообщает «Интерфакс».

Между тем, в структуре в два раза увеличится доля китайского юаня и незначительно – евро. Также будет зафиксирована доля золотых активов в структуре вложений ФНБ.

«Мы, как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре 35% вложения ФНБ в доллары и 35% в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью», - сказал журналистам на полях ПМЭФ-2021 глава Минфина Антон Силуанов.

Теперь доля европейской валюты составит 40% (вместо 35%), юаня – с 15% до 30%, фунтов – сократится с 10% до 5%, иен – останется на отметке 5%. Доля золота определена на уровне 20%.

Фонд национального благосостояния – это государственный фонд России, который является значимой частью системы пенсионного обеспечения россиян. Резервы Фонда формируются за счет конъюнктурных нефтегазовых доходов и прибыли, получаемой от управления собственными активами.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня. В 2021 году его деловая программа посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий.

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