РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. За время работы в статусе официального регоператора по обращению с ТКО – с 1 января 2019 года – компания «ЭкоЛайн-Воскресенск» ликвидировала в Люберцах 96 несанкционированных свалок объемом 6 309 куб м, сообщает пресс-служба администрации округа.

За данный период это наибольшее количество навалов отходов по сравнению с другими муниципалитетами, входящими в Воскресенский кластер.

С 2019 года на территории Воскресенского кластера ликвидировали 214 несанкционированных свалок. Всего с них вывезли около 40 тыс. куб м отходов. Этот объем уместился бы в 330 железнодорожных вагонов – получился бы состав длиной 8 км.

За порядок и чистоту территории отвечает собственник земельного участка. Сообщить о несанкционированном размещении отходов в неположенном месте – на обочине дороги, в лесу, парке, поле, у озера или реки – может каждый житель через специальную форму обращения на сайте регионального оператора.