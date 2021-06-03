РИАМО - 3 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о консолидации усилий для развития центров обработки данных, передает корреспондент РИАМО.

В рамках соглашения стороны объединят усилия по развитию сетевого комплекса для установление долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества непосредственно в области развития системы энергоснабжения центров обработки данных (ЦОД), уточнили в пресс-службе компании.

«Энергия — ресурс развития. Для такого растущего региона, как Подмосковье, надежное электроснабжение имеет определяющее, стратегическое значение. Строятся новые микрорайоны, большая потребность в новых сетях есть в загородных коттеджных поселках, СНТ. Кроме того, дополнительные мощности нужны для создания ЦОДов. Все знают, что такие объекты потребляют много энергии. У нас есть целый ряд предложений от разных компаний по строительству центров обработки данных. Мы считаем это направление перспективным и очень заинтересованы в развитии инвестиционной программы «Россетей» в Подмосковье», — сказал Воробьев.

Соглашение направлено на повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности экономики региона, создание новых рабочих мест, рост налоговых поступлений в бюджетную систему Московской области.

Также стороны договорились о координации деятельности по вопросам консолидации объектов сетевого комплекса под управлением Группы «Россети».

«У «Россетей» большая инвестиционная программа в Московской области, только за прошлый год ее объем составил более 24 млрд рублей. Соглашение дает возможность повысить эффективность нашей работы, максимально синхронизировать планы по развитию сетевой инфраструктуры с решением социальных и экономических задач региона», — добавил Рюмин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и вице-президент ООО «Мэйл.Ру» Элина Исагулова подписали в рамках ПМЭФ-2021 соглашение о сотрудничестве, в рамках которого прорабатывается проект строительства в регионе IT-кластера. Планируется создание дата-центров, которые позволят обеспечивать вычислительные мощности для развития технологических решений и облачной инфраструктуры интернет-холдинга.