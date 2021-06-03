РИАМО - 3 июн. Более 1,1 млн жителей Московской области уже привились от коронавируса на текущий момент, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«У нас более 1,1 млн человек уже сделали прививку. Это 27,5% по состоянию на понедельник (1 июн. - ред)», — сказал Воробьев в интервью радиостанции «Эхо Москвы» на ПМЭФ-2021.
Губернатор подчеркнул, что сейчас основная задача властей — убедить граждан пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.
«Что касается текущей ситуации по ковиду, главное убедить людей сделать прививку. Я сам сделал. <...> И семья вся сделала», — добавил Воробьев.
По его словам, вакцины в регионе на сегодня достаточно, запись граждан идет.
«Мы можем в день делать 15-16 тыс. вакцин, сегодня делаем меньше — 12-13 тыс., у нас есть резерв. Это очень важная работа, будет достигнут порог, когда мы будем чувствовать себя абсолютно защищенными», — резюмировал Воробьев.
Также губернатор выступил только за добровольную вакцинацию от коронавирусной инфекции.
«Прививка — дело добровольное, и здесь хочется поставить точку. Об этом говорит президент, всех нас настраивает на работу с жителями только через рекомендации и разъяснения», — сказал глава Подмосковья.
По его словам, «человек сам хозяин своего здоровья».
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