РИАМО - 3 июн. Рэпера Алишера Валеева, известного под псевдонимом Моргенштерн, оштрафовали в четверг на 100 тыс. Решение вынес Зюзинский районный суд Москвы, сообщает ТАСС.

Суд признал Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков в видеоклипах.

Дело рэпера рассматривалось без прессы из-за действующих в суде санитарных ограничений. Музыкант присутствовал на процессе.

В настоящее время решение суда в законную силу не вступило. Его можно обжаловать в апелляционной инстанции.