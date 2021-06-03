РИАМО - 3 июн. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова и генеральный директор ООО «Торговый дом национальный бренд» Михаил Садченков подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого на сайте появятся бренды Подмосковья, передает корреспондент РИАМО
Соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Проект «Сделано в России» создан для продвижения (популяризации) и развития отечественных брендов внутри страны и за рубежом.
Он отметил, что компания будет помогать в поиске контрактов и информировании.
«Мы создаем на нашем сайте отдельный раздел для Московской области, в который будут включены все компании, бренды <...> на 12 языках», - сказал Садченков.
Бренды появятся до конца августа.
Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня. В 2021 году его деловая программа будет посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий. На стенде Московской области на форуме представлено семь региональных брендов и 100 кг местных сыров.
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