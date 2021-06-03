РИАМО - 3 июн. Количество безработных в столице снизилось в пять раз с октября прошлого года, ситуация на московском рынке труда стабилизировалась практически по всем направлениям, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

На конец мая этого года уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил рекордно низкие с прошлогоднего апреля 0,63%. Снижение с начала года составило 0,69 процентных пункта.

«Численность безработных в Москве поступательно снижается по мере роста экономики и спроса на рабочую силу с октября 2020 года. На 30 мая этого года численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, составила 46,7 тыс. человек – это на 51,6% ниже уровня начала 2021 года и в 4,8 раза ниже, чем в начале октября прошлого года», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Также в столице параллельно идет снижение уровня напряженности на московском рынке квалифицированного труда.

«Количество свободных вакансий в апреле 2021 года увеличилось по сравнению с апрелем прошлого года на 107%, тогда как число резюме от соискателей на этом фоне почти не выросло, составив +3%», – пояснил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

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