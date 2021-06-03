РИАМО - 3 июн. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал главные причины для занятий спортом. Это эволюционная потребность человека в движении, восстановление баланса между умственной и физической активностью, а также положительное влияние спорта на здоровье, сообщает «Вечерняя Москва».

«Человек эволюционировал благодаря движению, то есть благодаря физической нагрузке. Его нормальная физиология построена на этом», — сказал Онищенко.

По его словам, также у жителей современных городов возникает острый дисбаланс между умственной и физической активностью. У офисных работников мозг может находиться в постоянном напряжении при абсолютной неподвижности. Из-за этого дисбаланса сегодня возникают все сердечно-сосудистые патологии, считает врач.

Онищенко отметил, что от современного образа жизни больше всего страдает младшее поколение. Дети с ранних лет садятся за компьютер, а старшие не прививают им физическую культуру.

«Существует режим питания и физической активности, который формирует ЗОЖ. Человек может и должен поддерживать свой жизненный тонус. Такие аксиомы, как объем потребляемой пищи и воды, объем физической активности, — это слагаемые физического здоровья», — объяснил врач.

Тем, кто не имеет возможности систематически заниматься спортом, Геннадий Онищенко советует проходить пешком по 5 км в день или около 10 тыс. шагов. Врач назвал такую нагрузку необходимым минимумом.

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