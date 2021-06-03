РИАМО - 3 июн. Самое большое число новых случаев Covid-19 за сутки в Подмосковье зафиксировали в Балашихе (72) и Красногорске (52), всего за это время в регионе выявили 770 случаев инфекции, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусной инфекцией.

51 случай Covid-19 за сутки выявили в Люберцах, по 44 – в Королеве, Ленинском округе и в Химках, 38 – в Наро-Фоминском округе, 37 – в Мытищах, по 27 – в Воскресенске и Истре, 26 – в Пушкине, 25 – в Одинцовском округе, 24 – в Подольске, 19 – в Жуковском, 18 – в Богородском округе, 17 – в Кашире, 15 – в Рузском округе, по 13 – в Долгопрудном и Дубне, 12 – в Озерах, 11 – в Дзержинском.

По десять случаев коронавируса зафиксировали в Можайском округе и Павловском Посаде, по девять – в Домодедове, Раменском округе, Электрогорске и Электростали, по восемь – в Дмитровском округе, Егорьевске и Коломне, семь – в Орехово-Зуевском округе, по пять – в Волоколамском округе и Серпухове, четыре – в Красноармейске.

Три новых случая болезни выявили в Пущине, по два – в Ивантеевке, Краснознаменске, Лобне, Луховицах, Лыткарине, Реутове, Серебряных Прудах и Шатуре, по одному случаю – в Бронницах, Зарайске, Клину, Черноголовке, Чехове и Щелкове.

Ни одного случая Covid-19 за сутки не зафиксировали во Власихе, Звездном городке, Котельниках, Лосино-Петровском округе, Лотошине, Молодежном, Протвине, Солнечногорске, Талдомском округе, Фрязине и Шаховской.

С начала пандемии в Подмосковье зарегистрировано 273 483 случая Covid-19. За пандемию всего скончались 6180 человек, выздоровели после лечения 224 650 пациентов.

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