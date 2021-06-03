РИАМО - 3 июн. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова и президент Российского союза туристской индустрии (РСТ) Андрей Игнатьев подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИАМО.

Союз имеет сеть представителей в 28 странах, они помогают создавать интересные для иностранцев туристические программы, уточнил Игнатьев.

«Мы заключили соглашение о развитии туризма в Московской области. <...> Когда эпидемиологическая ситуация исправится, <...> нужно будет запустить маркетинговые инструменты и возобновить доходы от туризма», — сказал Игнатьев.

Он отметил, что в планах организации — помочь региону удвоить доходы от иностранных туристов.

Ранее Виртуозова сообщила, что в Подмосковье создают туристические центры вокруг предприятий народных промыслов, так как привлечение туристов способствует популяризации их продукции, а также помогает в целом развивать экономику малых городов региона.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня. В 2021 году его деловая программа посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий. Московская область за эти дни подпишет несколько десятков соглашений с инвесторами не только из России, но и из Дании, Австрии, США, Франции, ОАЭ.

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