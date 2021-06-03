РИАМО - 3 июн. Работы по созданию современного транспортного хаба «Каланчевская», который станет одним из крупнейших в столице, планируется завершить в 2023 году, что на полтора года раньше изначального срока, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

На месте обычной ж/д остановки с минимальными удобствами на глазах у пассажиров рождается современный ТПУ. Фактически станцию построят заново.

Внешний облик стилистически будет соответствовать историческому облику площади трех вокзалов. Здесь будет две платформы с навесами на всю длину для защиты пассажиров от осадков. В подэстакадном пространстве возведут пассажирский вестибюль с кассами, туалетами, лифтами и эскалаторами.

На новой станции одна платформа будет принимать поезда МЦД-2, а вторая – МЦД-4. Можно будет пересаживаться между диаметрами, станциями метро «Комсомольская» Сокольнической и Кольцевой линий, а также перейти на Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы.

Реконструкция станции Каланчевская и всего участка Каланчевская-Курская – один из сложнейших транспортных проектов столицы на сегодня. Это одно из самых узких мест ж/д системы столицы, вокруг большая застройка.

Специалисты уже построили новую островную платформу, сейчас здесь останавливаются поезда, следующие в сторону Нахабина, а скоро она начнет принимать и поезда, которые едут в Подольск.

Ранее закончили строительство четвертого главного пути на центральном участке МЦД-2 и будущего МЦД-4 Курский вокзал – Каланчевская. На четвертом пути запустят реверсивное движение: составы будут курсировать по очереди по одному пути на всем участке и останавливаться на станции Каланчевская они будут у новой платформы.

На следующем этапе работ будут реконструированы два существующих и проведено строительство одного нового пути, а также к реконструкции второй платформы. На время работ старые платформы и пути закроют.

По окончанию реконструкции движение поездов будет осуществляться по четырем путям. Это увеличит пропускную способность участка в два раза и позволит запустить четвертый Московский центральный диаметр.

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