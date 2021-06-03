РИАМО - 3 июн. В торговых центрах на северо-западе столицы во время рейдов по соблюдения перчаточно-масочного режима удалось выявить свыше 40 граждан, которые его нарушают, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Игорь Козиков.

«Сегодня инспекторами ОАТИ совместно с сотрудниками полиции и представителями столичного департамента торговли и услуг проведено обследование торговых центров, расположенных в СЗАО, на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима. По результатам обследования выявлено 43 нарушения», - сказал Козиков.

Он добавил, что за допущенные нарушения по ч. 2 статьи 3.18.1 столичного КоАП предусматривается административная ответственность. Штраф по статье составляет 4 тыс. рублей.

По данным департамента торговли и услуг Москвы, рейды по соблюдению перчаточно-масочного режима прошли в ТРЦ «Калейдоскоп», ТЦ «Щука» и ТЦ «Хорошо».

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