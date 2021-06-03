РИАМО - 3 июн. Московская полиция проверяет факт избиения жительницы столицы ее знакомым на Шелепихинском шоссе, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

В ОМВД по Пресненскому району с заявлением обратилась женщина 1994 г.р. Она сообщила, что ее знакомый причинил ей телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.

Ранее СМИ сообщили о том, что 27-летняя жительница Москвы обвинила боксера Арутюна Аветисяна в избиении. По ее словам, спортсмен угрожал ей ножом. Инцидент произошел вечером 1 июня.

Аветисян выступает в профессиональном боксе в полутяжелом весе. У него 13 побед и ни одного поражения.

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