РИАМО - 3 июн. Три машины столкнулись в среду на Энергетической улице на юго-востоке столицы, в результате ДТП пострадали два ребенка, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В среду около полудня неработающий на Audi Q7 выезжал со двора на ул. Энергетическая, не уступил дорогу и врезался в машину Mitsubishi ASX, где женщина везла детей 2018 и 2019 г.р. Ее автомобиль откинуло на встречную полосу, где он врезался в специальный эвакуатор UMC.

В медучреждения доставили водителя Audi и двоих несовершеннолетних. После оказания помощи водителя доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 с. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее травмы другого человека).