РИАМО - 3 июн. Руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун заявил, что прививку от коронавируcа за все время пандемии сделали уже 1,5 млн москвичей, передает «Интерфакс».

По его словам, ежедневно в городе прививку от Covid-19 делают порядка 10 тыс. человек.

За весь период пандемии в Москве выявили 1 186 481 случай инфицирования Covid-19, умерли 20 237 человек, выздоровели от инфекции 1 067 425 граждан.

В городе продолжается массовая вакцинация от Covid-19, работает порядка 200 прививочных пунктов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что около 7 млн ИФА‑тестов на антитела к коронавирусу провели за год в Москве.

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