РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. В Люберецком филиале компании «Твема», создающей системы для диагностики железнодорожной инфраструктуры, работают порядка 100 человек, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В четверг он вместе с депутатом Мособлдумы Игорем Коханым посетил данную компанию и пообщался с гендиректором и коллективом.

«На фирме работают порядка 500 человек, в люберецком филиале – около 100 сотрудников. Более 80% из них – люберчане. Искренне желаю руководству «Твема» и всему коллективу успехов, финансового благополучия, стабильности, новых заказов! Гордимся, что такое предприятие работает на территории Люберец», – написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Компания «Твема» работает в области разработки, производства и внедрения систем для диагностики железнодорожной инфраструктуры. Она была основана в 1989 году, обосновалась в Люберцах с 2019 года.

Продукция «Твемы» реализуется более чем в 30 странах мира на 5 континентах. Изделия компании можно встретить на железных дорогах России, Германии, Финляндии, Сербии, Чехии, Франции, США, Бразилии, Канады, Китая, Индии, Гвинеи, Ливии и др. Продукция используется в Московском, Санкт-Петербургском, Новосибирском, Нижегородском, Минском, Алма-Атинском, Бакинском и Пекинском метрополитенах, на космодромах «Байконур» и «Плесецк». Порядка 30 лет фирма сотрудничает с ОАО «РЖД».