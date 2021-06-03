РИАМО - 3 июн. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что если в России ускорится инфляция, то она станет угрожать экономике «перегревом», сообщает Федеральное агентство новостей.

Силуанов отметил, что основным признаком «перегрева» станет значение реальной инфляции в 5,9% при таргете Центрального банка в 4%.

«Это приводит к обесценению денег, обесценению социальных выплат и зарплат. Разве мы этого хотим?» — сказал Силуанов.

Кроме того, министерство может быть вынуждено снизить расходы бюджета из-за обстановки в экономике, согласно своим возможностям.

По словам министра, нормализация денежной политики должна пройти быстро.