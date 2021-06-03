РИАМО - 3 июн. В среду на юго-западе столицы произошел пожар, его площадь составляет порядка 150 кв. м, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Возгорание произошло в столице по адресу: ул. Голубинская, вл. 22, строение 1.

Согласно предварительной информации, пожар произошел одноэтажных металлических гаражах. В настоящее время на месте находятся пожарно-спасательные подразделения.

Информации о пострадавших нет.

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