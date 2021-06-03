РИАМО – 3 июн. На площадке Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Страховым Домом ВСК и Транспортной группой FESCO в сфере страхования активов и сотрудников Группы, сообщает пресс-служба ВСК.
Соответствующий документ подписали председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк и председатель совета директоров группы FESCO Андрей Северилов.
В документе закреплены условия дальнейшего развития сотрудничества и взаимодействия компаний по направлениям, представляющим взаимный интерес для обеих сторон. В частности, среди совместных направлений будущей работы – страховая защита активов FESCO, в том числе судов, автотранспорта, железнодорожного подвижного состава, различного движимого и недвижимого имущества в России. А также страховые продукты для сотрудников Группы в рамках специальной программы лояльности.
Благодаря передовым методам API-интеграции с информационными системами участников транспортного процесса, клиенты группы FESCO получат упрощенную процедуру оформления перевозки. Страховая защита грузоперевозок будет предоставлена почти мгновенно.
«Мы придаем особое значение тому, чтобы FESCO сохраняла статус надежной транспортно-логистической компании и вызывала безоговорочное доверие у партнеров и клиентов. Мы не случайно выбрали ВСК нашим стратегическим страховым партером – это одна из крупнейших частных страховых компаний России с развитыми IT-технологиями и цифровыми сервисами, которая сможет предложить FESCO качественные и современные страховые продукты», — прокомментировал подписанное соглашение Андрей Северилов.
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