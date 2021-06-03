РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. В городском округе Люберцы для людей с ограниченными возможностями здоровья проводятся занятия спортом по различным направлениям, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По вторникам с 11:00 до 12:30 в офисе ФОКСИ «Надежда» по адресу: Хлебозаводской тупик, дом №3 проходят тренировки по шашкам, шахматам, настольному хоккею и другим видам спорта. Занятия по общефизической подготовке проходят в четверг с 12:00 до 13:00 в парке «Наташинские пруды» и в воскресенье с 9:00 до 12:00 во Дворце спорта «Триумф».

В физкультурно-оздоровительном клубе спортсменов-инвалидов «Надежда» занятия проводят инструкторы по спорту Наталья Токова и Александр Карпенко.