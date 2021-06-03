РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 июн. Сотрудников предприятия «Малоэтажная страна» в Котельниках проинформировали по вопросам вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации округа.

Заместитель главы Котельников Мария Галузо посетила выставку проекта «Малоэтажная Страна», которая уже несколько лет работает в округе. Она рассказала арендаторам и сотрудникам, работающим на выставке, о результатах вакцинации от Covid-19 и пригласила всех желающих пройти вакцинацию в ТЦ «Мега Белая Дача».

Также Галузо процитировала губернатора региона Андрея Воробьева, сообщив, что правительство Московской области держит курс на поддержку малого и среднего бизнеса.

«Малоэтажная страна» - это специализированная круглогодичная выставка домов и современных технологий для дома (системы водопровода, канализации, отопления, освещения, инженерные системы ландшафтный дизайн и прочие решения для загородной жизни).

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